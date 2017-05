Der Kölner Zoo war der erste Zoo, der mit dem Bau des neuen Elefantenparks, eine neue Haltungsform in Deutschland etablierte. Bis 2006 war der direkte Kontakt zwischen Elefanten und Pfleger Standard in deutschen Zoos. Inzwischen haben die Pfleger in Köln nur noch durch Gitter getrennt, Kontakt zu den Tieren. Die Herde hat ihre eigene Sozialstruktur. Heute haben fast alle deutschen Zoos ihr Haltungssystem entsprechend umgestellt.