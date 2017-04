Praxis mit Meerblick - Willkommen auf Rügen

Film & Serie @ ONE | 25.04.2017 | 01:27:20 Min. | Verfügbar bis 25.07.2017 | ONE

Nora Kaminski - ohne Doktortitel. So stellt sich Tanja Wedhorn als Ärztin in der neuen Komödienreihe 'Praxis mit Meerblick' den Bewohnern der Ostseeinsel Rügen vor. Unter den eigenwilligen Nordlichtern muss sich die schlagfertige Frohnatur aus dem Ruhrpott aber erst einmal behaupten. Verlassen kann sich die Neue im Praxisteam auf Stephan Kampwirth in der Rolle des exzentrischen Arztkollegen, der mit ungewöhnlichen Einfällen auf Partnersuche ist und mit Nora seine Jugendliebe zu sich nach Rügen geholt hat. Und auf Morgane Ferru als sympathische Sprechstundenhilfe Mandy.