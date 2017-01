Rechte Parteien in NRW und Folgen des NPD-Urteils

Ermunterung zu Parteineugründungen?

Bewegung am rechten Rand könnte es jedoch bei den Kameradschaften durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geben. Hier sieht Häusler eine " verheerende Signalwirkung: Wer jetzt in informellen Kameradschaften ist, kann sich ermutigt fühlen, eine Partei zu gründen. " Die restriktive Politik in NRW gegen Rechts habe einen Dämpfer erhalten. Vor einigen Jahren seien ja etliche rechte Gruppierungen in NRW verboten worden.